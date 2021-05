Sotto il Monte, bimbo di 5 anni investito da un’auto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Intorno alle otto e mezza di mercoledì un bambino di 5 anni è stato investito da un’auto lungo viale Bosio a Sotto il Monte. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto a ridosso delle strisce pedonali. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, oltre a un paio di ambulanze. Secondo le prime informazioni il bambino sarebbe cosciente: è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Intorno alle otto e mezza di mercoledì un bambino di 5è statodalungo viale Bosio ail. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto a ridosso delle strisce pedonali. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso, oltre a un paio di ambulanze. Secondo le prime informazioni il bambino sarebbe cosciente: è stato portato all’ospedale Papa Giovdi Bergamo.

