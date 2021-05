Sostegni bis | bonus affitto per 5 mesi con nuovi requisiti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il decretobis arriva una nuova versione del, il credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite Iva. La bozza del testo che dovrebbe essere approvato entro la settimana porta delle novità al, nato col dl Rilancio e riproposto nei successivi decreti Covid: cambiano i, viene ampliata la platea dei beneficiari e viene confermata per un altro mese anche l’agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator., cos’è Il testo dell’articolo 28 del DL numero 34 del 2020 nella versione attuale definisce così l’agevolazione: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e ...

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - Agenzia_Ansa : Verso lo slittamento alla prossima settimana del Consiglio dei ministri sul decreto Sostegni bis, con le misure eco… - GruppoFICamera : RT @Sandra_Savino: Gelate di aprile hanno colpito duramente apicoltura. A rischio produzione di miele. Danneggiate le robinie che portano m… - Sandra_Savino : Gelate di aprile hanno colpito duramente apicoltura. A rischio produzione di miele. Danneggiate le robinie che port… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

...Draghi ha messo sul tavolo due nuove importantissime misure che troveranno spazio nel Pnrr (si attende conferma ma lo stesso Draghi le ha presentate in conferenza stampa nel decretodi ...La novità, riguarda il famoso Decretoche dovrebbe entrare in vigore a breve. Basti pensare quanto guadagna ogni squadra a fine anno, da chi vince lo scudetto a chi scende in Serie B , ...Un piatto da 14,1 miliardi per assicurare nuovi ristori alle aziende che hanno già presentato istanza e ottenuto i contributi a fondo perduto introdotti con il primo decreto. E’ ...Esenzione dal pagamento del ticket sanitario per due anni ai cittadini che hanno contratto il covid. La misura nel decreto Sostegni bis.