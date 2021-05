Sospesi gli accordi sugli investimenti Ue-Cina. Così Bruxelles punta a frenare l’avanzata di Pechino in Europa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quello di Londra è il primo G-7 in presenza dopo due anni e fin dall’inizio tutti gli occhi erano sul dossier Cina. Come nel vertice Nato del mese scorso il segretario di stato americano, Anthony Blinken, è in missione per compattare gli alleati su una posizione più coerente nel contrasto dell’ascesa di Pechino. Anche se nell’intervista con il Financial Times Blinken ha respinto l’idea che che sia in corso una sorta di nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, dalle manovre militari nell’Indo-Pacifico fino al contrasto dei progetti delle nuove via della seta e l’allarme sugli investimenti cinesi nell’Unione europea, le richieste dell’amministrazione Biden diventano sempre più chiare. L’effetto Blinken non ha tardato a manifestarsi. Ieri il vice presidente della Commissione europea Valdis ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quello di Londra è il primo G-7 in presenza dopo due anni e fin dall’inizio tutti gli occhi erano sul dossier. Come nel vertice Nato del mese scorso il segretario di stato americano, Anthony Blinken, è in missione per compattare gli alleati su una posizione più coerente nel contrasto dell’ascesa di. Anche se nell’intervista con il Financial Times Blinken ha respinto l’idea che che sia in corso una sorta di nuova guerra fredda tra Stati Uniti e, dalle manovre militari nell’Indo-Pacifico fino al contrasto dei progetti delle nuove via della seta e l’allarmecinesi nell’Unione europea, le richieste dell’amministrazione Biden diventano sempre più chiare. L’effetto Blinken non ha tardato a manifestarsi. Ieri il vice presidente della Commissione europea Valdis ...

startzai : RT @CaleEuropaEdic: ?? Vicepresidente UE Dombrovskis/Cina:'Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'intesa' ??????????? ?? #politichecomunitarie #C… - CaleEuropaEdic : ?? Vicepresidente UE Dombrovskis/Cina:'Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'intesa' ??????????? ??… - dan2cil : @GHINODITACCO18 Mi sembra strano che gli unici vaccini ‘tradizionali’, non mRNA vengano sospesi, se uno guarda i si… - ansaeuropa : Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'accordo alla luce del recente inasprimento delle relazioni diplomatiche tra… - papel61 : RT @CCKKI: L'#UE congela l'accordo sugli investimenti con la #Cina. Dombrovskis: 'Sospesi gli sforzi per la ratifica dell'intesa' L'epilog… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesi gli Laterza, 120 anni di cultura meridionale Quei 120 anni a Mezzogiorno della Casa editrice Laterza scoccheranno il prossimo 10 maggio sospesi, più che tra modernità e futuro (ovvio), sul tratto distintivo dell'antico sogno di Giovanni:...gli ...

Il Totocalcio compie 75 anni e cambia. La nuova formula: vincite, risultati e montepremi Gli ideatori Il concorso fu "ideato da Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo (allora si ...e Totobingol (questi ultimi due giochi sono stati introdotti nell'estate del 1996 e poi "sospesi a ...

Sospesi gli accordi sugli investimenti Ue-Cina. Così Bruxelles punta a frenare l’avanzata di Pechino in Europa Open Umbria jazz sospende prevendite concerti riprogrammati 2020 Questo anche per valutare quale saranno le disposizioni sulla capienza degli spettatori per gli spettacoli dal vivo. In particolare Umbria jazz ha sospeso le prevendite dei concerti all'Arena Santa ...

Sfratti, Pasquini (Unione inquilini): “Bomba sociale alle porte delle città” Unione Inquilini esprime piena soddisfazione per l’inserimento da parte del Governo della sospensione degli sfratti accogliendo la proposta avanzata dal nostro sindacato fin dallo scorso 23 febbraio.

Quei 120 anni a Mezzogiorno della Casa editrice Laterza scoccheranno il prossimo 10 maggio, più che tra modernità e futuro (ovvio), sul tratto distintivo dell'antico sogno di Giovanni:......ideatori Il concorso fu "ideato da Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo (allora si ...e Totobingol (questi ultimi due giochi sono stati introdotti nell'estate del 1996 e poi "a ...Questo anche per valutare quale saranno le disposizioni sulla capienza degli spettatori per gli spettacoli dal vivo. In particolare Umbria jazz ha sospeso le prevendite dei concerti all'Arena Santa ...Unione Inquilini esprime piena soddisfazione per l’inserimento da parte del Governo della sospensione degli sfratti accogliendo la proposta avanzata dal nostro sindacato fin dallo scorso 23 febbraio.