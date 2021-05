Sophia Loren in cucina, ha aperto un ristorante: “La pizza è la mia specialità” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La tanto amata diva Sophia Loren ha dato vita ad un ristorante in quel di Firenze “Sophia Loren – Original Italian Food”. Sarà solo il primo di una catena di locali che verosimilmente apriranno a Milano, Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai. alla base della sua trovata c’è la volontà di esportare, ancora di più se possibile, i prodotti tipici partenopei, su tutti, la pizza. Sophia Loren, da vera napoletana, infatti non ha mai abbandonato l’amore per la sua città e per il suo gustoso cibo. Queste le parole di Sophia Loren riportate da Vesuvio Live: “Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude in sé ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La tanto amata divaha dato vita ad unin quel di Firenze “– Original Italian Food”. Sarà solo il primo di una catena di locali che verosimilmente apriranno a Milano, Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai. alla base della sua trovata c’è la volontà di esportare, ancora di più se possibile, i prodotti tipici partenopei, su tutti, la, da vera napoletana, infatti non ha mai abbandonato l’amore per la sua città e per il suo gustoso cibo. Queste le parole diriportate da Vesuvio Live: “Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questoracchiude in sé ...

