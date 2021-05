Sony brevetta una tecnologia che permette di riprodurre virtualmente ogni luogo reale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un altro nuovo brevetto a tema videoludico: Sony ha depositato all'ufficio patenti e brevetti degli Stati Uniti una nuova tecnologia che permette di collegare l'ambiente di un luogo reale e ottenere i suoi dati esterni per presentarlo nei loro giochi. Questo potrebbe avere risvolti enormi per tutta l'industria, ed è ovviamente un colpo davvero grosso per Sony. Se questa tecnologia, chiamata "AI-GENERATED INTERNAL ENVIRONMENTS BASED ON EXTERNAL GEOMETRY" funzionasse come sembra, ogni luogo fisicamente presente sulla terra potrebbe essere facilmente riprodotto virtualmente in un videogame. Qua sotto trovate la descrizione tradotta del brevetto: "Viene fornito un metodo che include le seguenti operazioni: ricevere una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un altro nuovo brevetto a tema videoludico:ha depositato all'ufficio patenti e brevetti degli Stati Uniti una nuovachedi collegare l'ambiente di une ottenere i suoi dati esterni per presentarlo nei loro giochi. Questo potrebbe avere risvolti enormi per tutta l'industria, ed è ovviamente un colpo davvero grosso per. Se questa, chiamata "AI-GENERATED INTERNAL ENVIRONMENTS BASED ON EXTERNAL GEOMETRY" funzionasse come sembra,fisicamente presente sulla terra potrebbe essere facilmente riprodottoin un videogame. Qua sotto trovate la descrizione tradotta del brevetto: "Viene fornito un metodo che include le seguenti operazioni: ricevere una ...

Eurogamer_it : #Sony brevetta una tecnologia impressionante - Asgard_Hydra : PS5: Sony brevetta un sistema di aiuti da esperti in tempo reale per riuscire nei giochi - - infoitscienza : PS5: Sony brevetta un sistema di aiuti da esperti in tempo reale per riuscire nei giochi - tech_gamingit : PS5: Sony brevetta l'aiuto di un esperto di giochi - oOShinobi777Oo : PS5: Sony brevetta l'aiuto di un esperto di giochi -