Sony brevetta l’aiuto di un esperto e l’intelligenza artificiale che gioca per voi su PS5 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Recentemente Sony ha depositaot due nuovi brevetti riguardanti PS5, il primo legato ad un sistema che permetta ai giocatori di rilassarsi affidando il gameplay all’intelligenza artificiale, il secondo invece l’intervento da parte di un esperto in caso di problemi. I nuovi brevetti di Sony per PS5 Il primo brevetto come anticipato consiste in una intelligenza artificiale in grado di emulare il comportamento del giocatore per riprodurlo quando questi non gioca. Il brevetto prende il nome di Automated artificial intelligence (AI) control mode for playing specific tasks during gaming applications e consiste nella creazione di un profilo unico per ciascun utente. Sony sta pensando anche ad un sistema che ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 5 maggio 2021) Recentementeha depositaot due nuovi brevetti riguardanti PS5, il primo legato ad un sistema che permetta aitori di rilassarsi affidando il gameplay al, il secondo invece l’intervento da parte di unin caso di problemi. I nuovi brevetti diper PS5 Il primo brevetto come anticipato consiste in una intelligenzain grado di emulare il comportamento deltore per riprodurlo quando questi non. Il brevetto prende il nome di Automated artificial intelligence (AI) control mode for playing specific tasks during gaming applications e consiste nella creazione di un profilo unico per ciascun utente.sta pensando anche ad un sistema che ...

Asgard_Hydra : PS5: Sony brevetta un sistema di aiuti da esperti in tempo reale per riuscire nei giochi - - infoitscienza : PS5: Sony brevetta un sistema di aiuti da esperti in tempo reale per riuscire nei giochi - tech_gamingit : PS5: Sony brevetta l'aiuto di un esperto di giochi - oOShinobi777Oo : PS5: Sony brevetta l'aiuto di un esperto di giochi - infoitscienza : PS5: Sony brevetta un sistema di aiuti da esperti in tempo reale per riuscire nei giochi – NotiziaVideogiochi per P… -