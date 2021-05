"Sono sotto choc". Il dramma di Piera Maggio: si cerca il cadavere di Denise, "come l'ho saputo" (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri stanno ispezionando la casa che era abitata da Anna Corona dopo una segnalazione anonima, secondo cui il cadavere di Denise Pipitone si troverebbe lì, nascosto dietro un muro costruito appositamente. Ciò accade proprio nel giorno in cui a Mazara del Vallo è prevista una manifestazione per la bambina scomparsa il primo settembre del 2004. A distanza di diciassette anni il caso è stato riaperto e Sono in corso degli accertamenti, dei quali Piera Maggio è venuta a conoscenza solo tramite la stampa. “Io Sono scioccata, non ti nego che ho pianto. Ho saputo solo mezz'ora fa quello che stava succedendo”, ha dichiarato la madre di Denise in diretta su Rai2, nella trasmissione Ore 14. “Io mi aspettavo di ricevere una qualche notizia, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri stanno ispezionando la casa che era abitata da Anna Corona dopo una segnalazione anonima, secondo cui ildiPipitone si troverebbe lì, nascosto dietro un muro costruito appositamente. Ciò accade proprio nel giorno in cui a Mazara del Vallo è prevista una manifestazione per la bambina scomparsa il primo settembre del 2004. A distanza di diciassette anni il caso è stato riaperto ein corso degli accertamenti, dei qualiè venuta a conoscenza solo tramite la stampa. “Ioscioccata, non ti nego che ho pianto. Hosolo mezz'ora fa quello che stava succedendo”, ha dichiarato la madre diin diretta su Rai2, nella trasmissione Ore 14. “Io mi aspettavo di ricevere una qualche notizia, non ...

