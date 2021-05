Sondaggio, secondo il 52% dei votanti, il Real Madrid sarebbe andato in finale di Champions (Di giovedì 6 maggio 2021) Stasera Chelsea-Real Madrid: secondo voi, chi andrà in finale di Champions? Real Madrid (52%) Chelsea (48%) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Stasera Chelsea-voi, chi andrà indi(52%) Chelsea (48%) Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

marlasinger2046 : RT @marinaterragni: Secondo Alliva prontamente retwittato da @ZanAlessandro il nostro sondaggio sull'identità di genere realizzato da Anton… - martarubi3 : RT @mishingallifrey: ALLORA ATTENZIONE QUESTO È UN SONDAGGIO PER LA SCIENZA DA PARTE DI ME @jocompeteixo @martarubi3 E @ilmiorumore SECOND… - mishingallifrey : ALLORA ATTENZIONE QUESTO È UN SONDAGGIO PER LA SCIENZA DA PARTE DI ME @jocompeteixo @martarubi3 E @ilmiorumore SEC… - danielainnaro : Sondaggio: secondo voi di che anno sono? - fanpage : Fratelli d’Italia è a un soffio dal Partito Democratico, secondo il sondaggio Tecnè -