Sondaggi politici SWG | per i libri il cartaceo continua a vincere sul digitale

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La pandemia nello sconvolgere la vita di tutti in Italia e in tutto il mondo si è anche inserita in processi in realtà esistenti da tempo. La progressiva digitalizzazione di molti servizi, e l’uso sempre più intenso di strumenti digitali già da una ventina d’anni caratterizzava la società. Per esempio nel mondo dell’editoria. Il crollo delle vendite dei giornali cartacei ne è un chiaro indicatore, ma anche iavevano cominciati a essere sostituito dagli e-book. La pandemia ha accelerato tale processo. E ora che ci avviamo, forse, ad uscirne, è il momento di fare un bilancio e alcune previsioni. Secondo idi SWG il 37% degli italiani tornerà a comprarecartacei come prima, mentre il 30% aumenterà il consumo ma non ai livelli precedenti, mentre per il 33% ...