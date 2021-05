Sondaggi politici elettorali oggi 5 maggio 2021: la Lega tocca un nuovo minimo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 5 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – La Lega di Matteo Salvini tocca un nuovo record negativo, attestandosi al 21,9 per cento e tornando ai valori del 2018: è quanto emerge dall’ultima media Sondaggi elaborata ieri da Termometro Politico, che ha messo a confronto nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2021 le rilevazioni di sette istituti: SWG, la stessa Termometro Politico, Tecnè, EMG, Piepoli, Ipsos, Index. Media Sondaggi Termometro Politico in breve Continua quindi la discesa nei Sondaggi politici ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021)– Ladi Matteo Salviniunrecord negativo, attestandosi al 21,9 per cento e tornando ai valori del 2018: è quanto emerge dall’ultima mediaelaborata ieri da Termometro Politico, che ha messo a confronto nella settimana dal 26 aprile al 2le rilevazioni di sette istituti: SWG, la stessa Termometro Politico, Tecnè, EMG, Piepoli, Ipsos, Index. MediaTermometro Politico in breve Continua quindi la discesa nei...

