(Di mercoledì 5 maggio 2021)- Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la, in programma domani alle ore 21.

sportli26181512 : #Solskjaer: “Ricordate #Roma-Barcellona? Non siamo ancora in finale”: Le parole del tecnico del Manchester: 'Voglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer Ricordate

Corriere dello Sport.it

ROMA - Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma , in programma domani alle ore 21.Dov'era il Manchester United prima della decade prima dell'arrivo di sir Alex? Lo? E dov'... Io e gli altri allenatori dei sei club inglesi fondatori(United), Klopp (Liverpool), ...Il tecnico dei red devils avverte i suoi: "In passato la Roma ha fatto grandi rimonte" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Andiamo a Roma per vincere". Ole Gunnar Solskjaer assicura che il Manches ...Dopo il 2-6 di Old Trafford, i giallorossi cercano l’impresa ai limiti dell’impossibile. Tre precedenti tra le due squadre a Roma, dove gli inglesi hanno perso una finale di Champions ...