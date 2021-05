(Di mercoledì 5 maggio 2021) A una settimana dallo sblocco della ristorazione in presenza, sebbene solo in zona gialla e all’aperto, le imprese fornitrici dell’Horeca vedono la curva della domanda tornare a salire. Da chi cercava di rinnovare la mise en place con nuovi calici, stoviglie e piatti (cercando magari di alzare il livello dell’offerta con soluzioni più ricercate) a chi ha dovuto riempire nuovamente la dispensa in vista di pranzi e cene per clienti che sembrano non temere nemmeno il maltempo. Fra le realtà più sollecitate, c’è, società che gestisce il mercato all’ingrosso di. Una piattaforma che serve soprattutto i dettaglianti, dagli ambulanti ai ristoratori, mettendo in contatto produttori e imprese per referenze che vanno da frutta e verdura a pesce, carne e fiori. Lo spazio dedicato al commercio di prodotti ortofrutticoli all’interno di Foody Mercato ...

zazoomblog : Sogemi euforia da riapertura a Milano. Roberto Lion: «L’accoglienza spinge in alto gli ordini» - #Sogemi #euforia… - ItaliaaTavola : La società che gestisce Foody Mercato Agroalimentare torna a rifornire, tramite gli intermediari, i ristoranti che… - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Sogemi, euforia da riapertura a Milano. Roberto Lion: «L'accoglienza spinge in alto gli ordini» - albertolupini : Sogemi, euforia da riapertura a Milano. Roberto Lion: «L'accoglienza spinge in alto gli ordini» -

Ultime Notizie dalla rete : Sogemi euforia

Italia a Tavola

You have been rate - limited for making too many requests in a short time frame. Website owner? If you think you have reached this message in error, please contact support. Condividi: Twitter Facebook ...La società che gestisce Foody Mercato Agroalimentare torna a rifornire, tramite gli intermediari, i ristoranti che tanto erano mancati nel corso dell'anno. Fra i prodotti più richiesti, ortaggi e itti ...