Smascherata Tina Cipollari | ha sempre mentito | nessun trasloco la verità è questa Beccata così

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)hasui motivi che l’hanno tenuta lontana da Uomini e Donne. La sua scomparsa dal dating show è durata il giusto tempo per far preoccupare tutti i suoi fans, affezionati ai suoi commenti e al suo modo di fare schietto e sincero. C’è chi ipotizzava avesse contratto il Covid, chi pensava che avesse abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi: insomma, la preoccupazione era tanta. Soprattutto perché, in occasione di altre assenze da parte dell’opinionista, la padrona di casa e il suo collega Gianni Sperti avevano dichiarato i motivi in puntata.volta, invece,a parola a Uomini e Donne riguardo la scomparsa di. Quando le speranze di rivederla cominciavano a vacillare, però, è tornata nel dating show, ma stavolta in ...