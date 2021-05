Singapore, il governo diffonde una clip musicale per spingere i cittadini a vaccinarsi – Video (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il governo di Singapore ha lanciato un Video musicale rap per invogliare le persone a vaccinarsi contro il Covid-19. I protagonisti del Videoclip sono i personaggi di una popolare sitcom degli anni ’90. La canzone mescola l’inglese con numerosi dialetti locali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildiha lanciato unrap per invogliare le persone acontro il Covid-19. I protagonisti delsono i personaggi di una popolare sitcom degli anni ’90. La canzone mescola l’inglese con numerosi dialetti locali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Singapore il governo lancia il rap che invita a vaccinarsi Una canzone rap per invitare a vaccinarsi. È l'idea del governo di Singapore che per l'occasione ha coinvolto il cast di una popolare serie anni Novanta. La canzone spiega i vantaggi di vaccinarsi mescolando inglese e idiomi locali. Qui circa un quarto dei ...

Covid, il governo di Singapore lancia un video musicale per invogliare a vaccinarsi

