Simona Ventura: “Un consiglio alla Leotta? Niente sfoghi contro il gossip. Le... (Di mercoledì 5 maggio 2021) La conduttrice televisiva ha un consiglio per la collega Diletta Leotta. Il consiglio arriva direttamente da un'intervista rilasciata alla rivista Chi. Leggi su golssip (Di mercoledì 5 maggio 2021) La conduttrice televisiva ha unper la collega Diletta. Ilarriva direttamente da un'intervista rilasciatarivista Chi.

blogtivvu : “Tommaso Zorzi? Forse è stato spremuto troppo…”, parla Simona Ventura - NeNe707_ : RT @tvblogit: Simona Ventura: “Tommaso Zorzi? Spremuto troppo dopo il GF Vip. Ha talento ma poca esperienza in tv” - MMastrantuono : RT @tvblogit: Simona Ventura: “Tommaso Zorzi? Spremuto troppo dopo il GF Vip. Ha talento ma poca esperienza in tv” - SerieTvserie : Simona Ventura: “Tommaso Zorzi? Spremuto troppo dopo il GF Vip. Ha talento ma poca esperienza in tv” - FabioTraversa : RT @tvblogit: Simona Ventura: “Tommaso Zorzi? Spremuto troppo dopo il GF Vip. Ha talento ma poca esperienza in tv” -