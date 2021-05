Simona Ventura | la grave accusa contro Tommaso Zorzi | “È stato spremuto troppo”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il Grande Fratello Vip 5, persi sono spalancate le porte dello spettacolo. Tuttavia, a parlare del giovane influencer, mostrandosi preoccupata per il suo percorso, è stata. Intervistata recentemente sul settimanale Chi, la conduttrice piemontese ha parlato del suo collega, dimostrando preoccupazione per lui. Ecco perché.preoccupata per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.