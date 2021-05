Simona Ventura e il successo di Tommaso Zorzi, non manca la critica: “Ha talento ma ha poca esperienza in tv” (Di mercoledì 5 maggio 2021) È una una lunga intervista di coppia quella recentemente rilasciata da Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, ufficialmente fidanzati dal 2018. Innamorati e più affiatati che mai, Terzi e Ventura raccontano le difficoltà vissute a causa della pandemia – entrambi sono risultati positivi al Covid – e annunciano il matrimonio da celebrarsi non appena questo lungo tunnel sarà finito. Tanti però i dettagli che emergono su alcuni retroscena televisivi che riguardano tanto la Ventura quanto Terzi che pare in passato sia stato corteggiato da Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip. Giovanni Terzi chiamato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip Nessuno se lo sarebbe immaginato e a dire il vero, gli amanti del Grande Fratello Vip non avranno alcuna memoria di un probabile passato toto-nome ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) È una una lunga intervista di coppia quella recentemente rilasciata dae il compagno Giovanni Terzi, ufficialmente fidanzati dal 2018. Innamorati e più affiatati che mai, Terzi eraccontano le difficoltà vissute a causa della pandemia – entrambi sono risultati positivi al Covid – e annunciano il matrimonio da celebrarsi non appena questo lungo tunnel sarà finito. Tanti però i dettagli che emergono su alcuni retroscena televisivi che riguardano tanto laquanto Terzi che pare in passato sia stato corteggiato da Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip. Giovanni Terzi chiamato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip Nessuno se lo sarebbe immaginato e a dire il vero, gli amanti del Grande Fratello Vip non avranno alcuna memoria di un probabile passato toto-nome ...

