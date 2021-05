Sicit | da Syngenta offerta non vincolante per OPA a 17 | 3 euro

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –Group ha ricevuto daCrop Protection AG e Valagro (Gruppo) una manifestazione di interesse enonrelativa all’intenzione di promuovere unapubblica di acquisto sulla totalità delle azioni della società per un prezzo indicativo per azione pari 17,30, che non sarebbe ridotto per effetto dello stacco del dividendo di 0,55per azione. Lo fa sapere la stessa società con una nota in cui precisa che il CdA ha deliberato “di consentire che il Gruppopossa svolgere una limitata due diligence” e “valuterà ogni eventualenel rispetto dei principi di correttezza e, parità di trattamento (anche informativa), a tutela del mercato e di tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicit Syngenta

Borsa Italiana

