Sicilia: controlli nelle stazioni ferroviarie dell'Isola (Di mercoledì 5 maggio 2021) 2 indagati e oltre 2.300 persone controllate durante i controlli nelle stazioni ferroviarie della Sicilia 2 indagati, 2.378 persone controllate, 37 veicoli ispezionati, 29 i treni presenziati e 314 pattuglie impiegate nei diversi compiti istituzionali: è il bilancio delle principali attività realizzate nell'ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia. A Palermo gli agenti della Polizia Ferroviaria, nell'ambito del controllo dei viaggiatori in transito, hanno denunciato per traffico illecito di sostanze stupefacenti un 32enne nigeriano. Sempre a Palermo, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un 21enne che, all'atto del controllo avvenuto all'interno dell'impianto ferroviario, spontaneamente consegnava un coltello con manico di legno e una lama di circa ...

