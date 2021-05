Sex and the City, tutte le novità “politically correct” del revival (Di mercoledì 5 maggio 2021) Felici, ma pur sempre a metà. Perché i fan storici delle sei stagioni e dei due lungometraggi di “Sex and the City” sanno che, purtroppo, nella nuova serie il personaggio di Samantha Jones non sarà del gruppo. Peccato. La produzione HBO Max però ha lasciato trapelare alcune novità che potrebbero “consolare” chi con Sex and the City ha scoperto quanto l’amicizia tra ragazze sia di fondamentale importanza. La prima riguarda proprio il “rimpiazzo” di Kim Catrall. Al suo posto dovrebbero arrivare sei nuovi personaggi. Tre fanno parte di quei “ricorrenti” che chi ha visto tutte e sei le stagioni del telefilm dovrebbe conoscere bene. Tre invece andranno a integrare il cast fisso e sono completamente nuovi. Il fatto che per sostituire una Samantha ci vogliano sei nuovi caratteri, lascia intendere quando il personaggio sia ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 maggio 2021) Felici, ma pur sempre a metà. Perché i fan storici delle sei stagioni e dei due lungometraggi di “Sex and the” sanno che, purtroppo, nella nuova serie il personaggio di Samantha Jones non sarà del gruppo. Peccato. La produzione HBO Max però ha lasciato trapelare alcuneche potrebbero “consolare” chi con Sex and theha scoperto quanto l’amicizia tra ragazze sia di fondamentale importanza. La prima riguarda proprio il “rimpiazzo” di Kim Catrall. Al suo posto dovrebbero arrivare sei nuovi personaggi. Tre fanno parte di quei “ricorrenti” che chi ha vistoe sei le stagioni del telefilm dovrebbe conoscere bene. Tre invece andranno a integrare il cast fisso e sono completamente nuovi. Il fatto che per sostituire una Samantha ci vogliano sei nuovi caratteri, lascia intendere quando il personaggio sia ...

infoitcultura : Sarah Jessica Parker, il suo workout è in stile Sex and the City - infoitcultura : Il revival di Sex and the City vuole essere più inclusivo: Arruolate tre nuove attrici non bianche - infoitcultura : «Sex and the City»: così sarà sostituita Samantha - fin_enzo : RT @sonia172505: Benvenuti nell’era dell’anti-innocenza: nessuno fa colazione da Tiffany e nessuno ha storie da ricordare; facciamo colazio… - sonia172505 : Benvenuti nell’era dell’anti-innocenza: nessuno fa colazione da Tiffany e nessuno ha storie da ricordare; facciamo… -