Settimana della cultura friulana 6-16 maggio 2021

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La Setemane de culture furlane –, che la Società Filologicapromuove per l’VIII edizione dal 6 al 16, si conferma anche nelcome una rassegna che guarda al futuro e alle tecnologie dell’informazione per promuovere l’identitàle, con un ricco e variegato programma di oltre 80 eventi, lar parte dei quali, per garantire la piena sicurezzamanifestazione, si terranno sulla rete. «In questa edizione – spiega il PresidenteSocietà Federico Vicario – abbiamo argomenti e momenti importanti di riflessione sul Friuli di ieri e di oggi, una riflessione che ancora si misura, purtroppo, con il difficile ...

Fontana3Lorenzo : Dal bellissimo santuario della Madonna di Pompei buona settimana e buon mese di maggio amici!?? - FiorellaMannoia : I miei passi - Episodio 2 Nella chiacchiera di questa settimana con Paolo Maiorino ripercorriamo alcuni aneddoti le… - M5S_Camera : La settimana alla Camera prosegue con i voti al Dl sicurezza alimentare, alle mozioni sull'inadempienza bancaria, s… - ClaudiaLarix : RT @androm: Un veloce #reminder degli #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana: - Focolare_org : Il 2 maggio nell’ambito della Settimana Mondo Unito 2021 si è tenuto un evento in streaming in occasione 25°anniver… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana della

il Resto del Carlino

Lo scenario tecnico visto ad unadel titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Croda International rispetto al principale indiceBorsa di Londra , ......Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, auspicando 'che il coprifuoco possa avere gradualità, per arrivare a toglierlo. Ma se ci fosse la necessità ancora di qualchenessuno ...Il gradimento dell’anima italiana del club giallorosso non è bastato. Fiorentina su Gattuso, Spalletti verso Napoli, Ranieri rinnova con la Samp ...GAVI. Del passaggio di Napoleone in val Lemme c’erano, fino a quasi 40 anni fa, segni tangibili e cimeli oggi dispersi per una vendita all’asta dei mobili e dei manufatti del castello che avrebbe ospi ...