Serie D, il recupero del girone I: colpo quarto posto per il San Luca, battuto il Licata. La nuova classifica

Foto di Valentino Costanzo / San Luca

Il recupero del girone I di Serie D giocato oggi ha visto il San Luca di Cozza avere la meglio del Licata: la nuova classifica colpo quarto posto.

Il San Luca di Cozza vince ancora e sorpassa l'Acireale toccando quota 47 punti. La compagine reggina, nel recupero del girone I di Serie D di oggi, ha battuto di misura il Licata con Pezzati e Bruzzaniti, continuando la sua lunga rincorsa che l'ha riportata dentro la zona playoff. Di seguito la nuova classifica.

MERCOLEDI' 5 MAGGIO ore 15:00
Giornata 25: San

