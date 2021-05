Serie C, girone C: il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso del Catania (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso del Catania che non riavrà indietro i due punti di penalizzazione.Il club etneo dunque resta al sesto posto e di conseguenza dovrà disputare il primo turno playoff contro il Foggia, non subisce dunque variazioni la classifica del girone C di Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale.“La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildidelildelche non riavrà indietro i due punti di penalizzazione.Il club etneo dunque resta al sesto posto e di conseguenza dovrà disputare il primo turno playoff contro il Foggia, non subisce dunque variazioni la classifica delC diC. Di seguito il comunicato ufficiale.“La Prima Sezione deldi, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha dichiarato inammissibile iliscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società CalcioS.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché ...

OptaPaolo : 41 - I nerazzurri hanno fatto la differenza nel girone di ritorno: dal 29/30 gennaio ad oggi hanno ottenuto 41 punt… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso del #Catania - Mediagol : #SerieC, girone C: il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso del #Catania - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: Non cambia la classifica nel girone C di #SerieC - DiMarzio : Non cambia la classifica nel girone C di #SerieC -