Serie B, stangata a Marconi: 10 giornate per razzismo (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Corte d'appello della Figc ha squalificato per 10 giornate l'attaccante del Pisa Michele Marconi . Secondo l'accusa, nel corso della partita di Serie B Pisa - Chievo, in scena lo scorso 22 dicembre ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Corte d'appello della Figc ha squalificato per 10l'attaccante del Pisa Michele. Secondo l'accusa, nel corso della partita diB Pisa - Chievo, in scena lo scorso 22 dicembre ...

bari_times : Serie B, stangata a Marconi: 10 giornate per razzismo - sportli26181512 : Serie B, stangata a Marconi: 10 giornate per #razzismo: Dalla Corte d'Appello Figc maxi sospensione dell'attaccante… - sportli26181512 : Serie B: 10 giornate di squalifica a Marconi per insulti razzisti a Obi: La stangata è arrivata per il centrocampis… - TMW_radio : #PrimePagine?? ??Capolavoro Inter ??Lotito, che stangata ??Donnarumma-Juve, si può ??Ferrari-Bagnaia, il rosso vola .… - halisa11 : La meritava da tempo ed ieri finalmente ha avuto una sonora stangata sui denti, da uno scienziato quale il prof… -