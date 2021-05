Serie B, Marconi squalificato per 10 giornate per insulti razzisti a Obi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Squalifica per Marconi per razzismo. La Corte d’Appello ha deciso di fermare l’attaccante del Pisa per 10 giornate. ROMA – Squalifica di 10 giornate per Michele Marconi per razzismo. La Corte d’appello della Figc ha deciso di applicare il pugno duro nei confronti dell’attaccante del Pisa, accusato di aver rivolto la frase “la rivolta degli schiavi” nei confronti di Joel Obi durante la sfida contro il Chievo Verona. In un primo momento la sentenza non aveva utilizzato il pugno duro, poi la Procura ha presentato un ricorso in secondo grado. La decisione è per una squalifica di 10 giornate, ma ancora la battaglia non sembra essere finita con questa sentenza. Pronto il ricorso Nei prossimi giorni dovrebbero essere pubblicate le motivazioni di questa decisione e presto potrebbe esserci il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Squalifica perper razzismo. La Corte d’Appello ha deciso di fermare l’attaccante del Pisa per 10. ROMA – Squalifica di 10per Micheleper razzismo. La Corte d’appello della Figc ha deciso di applicare il pugno duro nei confronti dell’attaccante del Pisa, accusato di aver rivolto la frase “la rivolta degli schiavi” nei confronti di Joel Obi durante la sfida contro il Chievo Verona. In un primo momento la sentenza non aveva utilizzato il pugno duro, poi la Procura ha presentato un ricorso in secondo grado. La decisione è per una squalifica di 10, ma ancora la battaglia non sembra essere finita con questa sentenza. Pronto il ricorso Nei prossimi giorni dovrebbero essere pubblicate le motivazioni di questa decisione e presto potrebbe esserci il ...

