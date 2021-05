Serie B, Marconi squalificato per 10 giornate: frasi razziste ad Obi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Michele Marconi, attaccante del Pisa, è stato squalificato per 10 giornate per frasi razziste rivolte a Joel Obi del Chievo Michele Marconi, attaccante del Pisa, è stato squalificato per 10 giornate: la decisione della Corte d’Appello della FIGC è stata presa per le frasi razziste rivolte dall’attaccante dei toscani nei confronti di Joel Obi, centrocampista attualmente al Chievo con un passato all’Inter lo scorso 22 dicembre. Come riporta Gazzetta.it, Marconi aveva rivolto ad Obi frasi gravissime: «La rivolta degli schiavi», queste le parole all’ex Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Michele, attaccante del Pisa, è statoper 10perrivolte a Joel Obi del Chievo Michele, attaccante del Pisa, è statoper 10: la decisione della Corte d’Appello della FIGC è stata presa per lerivolte dall’attaccante dei toscani nei confronti di Joel Obi, centrocampista attualmente al Chievo con un passato all’Inter lo scorso 22 dicembre. Come riporta Gazzetta.it,aveva rivolto ad Obigravissime: «La rivolta degli schiavi», queste le parole all’ex Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

