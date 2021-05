Serie B | lettera per Mancosu | vicinanza dopo l’annuncio della lotta al tumore

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Marcooggi ha annunciato di essere stato operato dilo scorso marzo: ecco le parole diLega di B La Lega di B vicino a Marcoaliniziata lo scorso 26 marzo. «Forza Marco! Siamo tutti con te!ha annunciato tramite Instagram, di aver subito, il 26 marzo, un’operazione di rimozione di un. Ieri è sceso in campo con il suo U.S. Lecce per inseguire il sogno suo e dei tifosi salentini. Ti auguriamo il meglio, ancora una volta, per continuare a essere l’esempio di sportività e di grandi valori, che hai dimostrato più volte di essere». Forza Marco!#ha annunciato tramite Instagram, ...