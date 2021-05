Serie A1 basket, Sassari vince in casa di Brindisi e agguanta il quarto posto (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Dinamo Sassari espugna il campo della Happy casa Brindisi 97 a 90 e aggancia Venezia al quarto posto in classifica. La squadra sarda soffre in avvio, poi resta attaccata agli avversari nel secondo e terzo periodo e dilaga negli ultimi 10 minuti sfruttando la miglior condizione fisica. Da ricordare, infatti, che ben 10 giocatori dei pugliesi sono usciti da poco dal Covid-19 e non possono essere al meglio. Per Brindisi fallisce, almeno per il momento, la caccia al primo posto occupato dall’Olimpia Milano. LA PARTITA Trascinata da Harrison e Perkins, Brindisi parte fortissimo a va avanti 12-4 dopo nemmeno un minuto di partita. La squadra di casa chiude il primo quarto a +6 sul 28-22. Ma nel secondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Dinamoespugna il campo della Happy97 a 90 e aggancia Venezia alin classifica. La squadra sarda soffre in avvio, poi resta attaccata agli avversari nel secondo e terzo periodo e dilaga negli ultimi 10 minuti sfruttando la miglior condizione fisica. Da ricordare, infatti, che ben 10 giocatori dei pugliesi sono usciti da poco dal Covid-19 e non possono essere al meglio. Perfallisce, almeno per il momento, la caccia al primooccupato dall’Olimpia Milano. LA PARTITA Trascinata da Harrison e Perkins,parte fortissimo a va avanti 12-4 dopo nemmeno un minuto di partita. La squadra dichiude il primoa +6 sul 28-22. Ma nel secondo ...

