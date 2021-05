Serie A, la stagione 2021/2022 al via il 22 agosto. Polemiche sulla nuova formula della Coppa Italia (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ andato in scena il Consiglio di Lega in Serie A e sono state prese decisioni importanti. Nel dettaglio il campionato 2021/2022 scatterà ufficialmente il prossimo 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022, la pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Novità anche sul fronte della Coppa Italia: parteciperanno solo 40 squadre, 20 club di Serie A e 20 di B. Nessuna novità invece per quanto riguarda le sanzioni ai club partecipanti alla Superlega. “La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ andato in scena il Consiglio di Lega inA e sono state prese decisioni importanti. Nel dettaglio il campionatoscatterà ufficialmente il prossimo 22e si concluderà il 22 maggio, la pausa natalizia sarà dal 23 dicembreal 6 gennaio. Novità anche sul fronte: parteciperanno solo 40 squadre, 20 club diA e 20 di B. Nessuna novità invece per quanto riguarda le sanzioni ai club partecipanti alla Superlega. “La decisioneA di escludere le squadre di Lega Pro dallanon solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del ...

