Serie A | iniziata l’assemblea di Lega | si parlerà delle conseguenze della Superlega e dei diritti tv

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ha preso il via in videoconferenzaA. Presenti tutte e venti le società, all’ordine del giorno due temi di fondamentale importanza. Il primo, quelloSuper: “Progetto Super: analisi degli eventi e”, dunque le possibili sanzioni in merito ai tre club italiani che volevano prendere parte al torneo, dunque itv e l’esitotrattativa privata con Sky per il pacchetto 2 che permette di trasmettere tre partite diA (sabato sera, domenica a pranzo e domenica pomeriggio) in co-esclusiva con Dazn. SportFace.

Così èla battaglia legale della famiglia Hussiny che non finisce con la recente sentenza ... dato che il padre di Madina, Rahmatshah, aveva ricevuto unadi lettere minatorie dai ...E ora vuole andarsela a prendere per coronare la rimontacon Ballardini a Natale. ... Il Genoa, invece, è 5 punti più su, in testa al gruppo ancora in lotta per la permanenza inA. ...È iniziata in videoconferenza l'assemblea della Lega Serie A, con tutte le società presenti. All'ordine del giorno della riunione ci sono i diritti tv e, soprattutto, la Superlega. (ANSA) ...La serie A ci sta provando, davvero. Vorrebbe riportare i tifosi allo stadio per l'ultima gara della stagione. Lo scrive La Repubblica.