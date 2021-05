Serie A, Benevento-Cagliari: i campani alla resa dei conti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa resa dei conti. Il Benevento affronterà il Cagliari in casa per quella che è la 35esima giornata di Serie A e soprattutto per quella che è una sfida che potrebbe decretare la permanenza nella massima competizione nazionale. Una sfida assolutamente particolare, che forse fino ad un mesetto fa non avremmo pensato che sarebbe potuta valere così tanto. Sì, perché la squadra di Inzaghi ha iniziato a conseguire una Serie di risultati negativi davvero sorprendenti, e viceversa i sardi hanno collezionato tre vittorie consecutive: tutto ciò ha permesso di accorciare enormemente le distanze prima e persino permettere al Cagliari di superare il Benevento. Classifica cortissima La classifica, anche per quanto riguarda la zona ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLadei. Ilaffronterà ilin casa per quella che è la 35esima giornata diA e soprattutto per quella che è una sfida che potrebbe decretare la permanenza nella massima competizione nazionale. Una sfida assolutamente particolare, che forse fino ad un mesetto fa non avremmo pensato che sarebbe potuta valere così tanto. Sì, perché la squadra di Inzaghi ha iniziato a conseguire unadi risultati negativi davvero sorprendenti, e viceversa i sardi hanno collezionato tre vittorie consecutive: tutto ciò ha permesso di accorciare enormemente le distanze prima e persino permettere aldi superare il. Classifica cortissima La classifica, anche per quanto riguarda la zona ...

