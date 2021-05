Senza trasporto su gomma le merci non viaggiano. Ma il Governo l'ha dimenticato

(Di mercoledì 5 maggio 2021) 'Nel testo del Piano nazionale di rinascita e resilienza è chiara la volontà di indirizzare quante più risorse possibili verso il rafforzamento delferroviario, mentre non solo non vi è ...

... che rappresenta la modalità di gran lunga principale nel trasporto delle merci nel nostro Paese". È forte e chiaro il messaggio che Unatras, l'Unione nazionale delle associazioni dell'autotrasporto ...... mentre non solo non vi è stata altrettanta considerazione ma addirittura non c'è traccia di un provvedimento diretto per il trasporto su gomma, che rappresenta la modalità di gran lunga principale ...alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e degli assessori alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e ai Trasporti Gianni Berrino. "Come era prevedibile – afferma il presidente ...