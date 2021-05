Sentenza Vannini, la mamma di Marco: “Ora possiamo lasciarlo andare” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ora Marco vola in alto, possiamo lasciarlo andare”, dice Marina, la mamma di Marco, a FanPage. mamma Marina racconta gli attimi in cui è stata data comunicazione della Sentenza: “Io ormai da qualche tempo, non stavo più in aula durante il processo. L’altro giorno sono uscita… ho detto: ‘Quando hanno fatto mi chiamate’. Stavo fuori dal Tribunale e a un certo punto ho sentito un boato e ho capito” dice Marina ai microfoni di FanPage, commossa. Poi aggiunge: “Io con Marco ci messaggio… gli avevo appena scritto: ‘Tra 10 minuti ci fanno sapere’. Quando ho sentito il boato e ho visto mio nipote uscire piangendo ho capito che era andato tutto bene”. Poi però, Marina non manca di aggiungere che sì, è contenta per l’esito della ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Oravola in alto,”, dice Marina, ladi, a FanPage.Marina racconta gli attimi in cui è stata data comunicazione della: “Io ormai da qualche tempo, non stavo più in aula durante il processo. L’altro giorno sono uscita… ho detto: ‘Quando hanno fatto mi chiamate’. Stavo fuori dal Tribunale e a un certo punto ho sentito un boato e ho capito” dice Marina ai microfoni di FanPage, commossa. Poi aggiunge: “Io conci messaggio… gli avevo appena scritto: ‘Tra 10 minuti ci fanno sapere’. Quando ho sentito il boato e ho visto mio nipote uscire piangendo ho capito che era andato tutto bene”. Poi però, Marina non manca di aggiungere che sì, è contenta per l’esito della ...

