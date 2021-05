Secondo Woody Allen | vedere “Il Padrino” sul pc significa negare l’estetica del cinema

(Di mercoledì 5 maggio 2021)torna nella saletografiche da domani con “Rifkin’s Festival”. E dal salotto della sua casa nell’Upper East Side di Manhattan, seduto sul divano in pelle tra due librerie, concede via Zoom interviste ai giornalisti. Sulla Stampa e Repubblica racconta le sue giornate durante la pandemia, le trasformazioni delpost Covid e anticipa i contenuti del prossimo film, il cinquantesimo della sua lunga carriera. Stavolta, nella nuova pellicola, il suo alter ego è uno scrittore in crisi creativa e matrimoniale che si rifugia nell’immaginario di grandi autori, da Bergman a Fellini. Eè felice che esca in sala. «Sono cresciuto così, per me il modo corretto e più godibile dii film è andare alseduto con centinaia ...

Linkiesta : Secondo #WoodyAllen, vedere “Il Padrino” sul pc significa negare l’estetica del cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Woody

Il peggio del cinemaè oggi. Per questo parlo di risarcimento. Quanti di noi trovano insopportabile la mediocrità di nuovi cineasti rampanti celebrati come geni innovatori, e deprimenti ...Alposto, a distanza, c'è Minari di Lee Isaac Chung, vincitore dell'Academy Award per la ... visto che tra i film in uscita c'è Rifkin's Festival diAllen. Questa la classifica Cinetel ...Il cinema che trasforma e rinnova l’animo. Il film, già presentato all'ultimo 68° Festival di San Sebastian, dove è anche ambientata la storia, ha ricevuto un grandissimo apprezzamento da parte del pu ...ANSA/web. Tanto peggio per gli spettatori americani se per via delle gogne sciaguratamente modaiole di casa loro saranno esclusi dai piaceri dell’ultimo Woody Allen. A 85 anni Woody Allen concentra in ...