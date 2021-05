SECO | Catania FITEC | “Mercato ha capito progetto imprenditoriale e potenzialità”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – E’ avvenuto oggi il debutto in Borsa di, società IT toscana protagonista di un importante salto manageriale e dimensionale, che l’ha portata a progettare lo sbarco a Piazza Affari. Teleborsa ne ha parlato con Claudio, Senior Partner digestito da FII SGR, entrato nel capitale dell’azienda tre anni fa per sostenere il suodi sviluppo. Quando avete incontrato? E perché avete deciso di scommettere su questa realtà?“Conoscevamoda tanto tempo, perché siamo investitori del settore, quindi conoscevamo le loro attività e la bravura degli imprenditori. Nel 2017, in un incontro, abbiamo discusso di un nuovodi sviluppo”. “Ilera super interessante, i fondatori hanno una grandissima capacità ...