Scuole superiori Emilia Romagna: dal 10 maggio ancora in presenza al 70% (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Usr per l'Emilia Romagna pubblica la nota relativa a “Attuazione della didattica in presenza nelle Scuole secondarie di II grado dell’Emilia-Romagna. Indicazioni operative dal 10 maggio 2021”. Dal 10 maggio si prosegue, salvo cambio di colore per la regione, in presenza al 70%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Usr per l'pubblica la nota relativa a “Attuazione della didattica innellesecondarie di II grado dell’. Indicazioni operative dal 102021”. Dal 10si prosegue, salvo cambio di colore per la regione, inal 70%. L'articolo .

Iw1prt_Alberto : RT @RegLiguria: [5/5-19.50] #CoronavirusLiguria #livetweet Toti: “Oggi è stato deciso di portare all’80% la didattica in presenza delle s… - EBustreo : Le scuole dalle mie parti sono focolai, quarantene ovunque, dagli asili alle superiori e ora, dopo averla sempre sc… - RegLiguria : [5/5-19.50] #CoronavirusLiguria #livetweet Toti: “Oggi è stato deciso di portare all’80% la didattica in presenza… - andreastoolbox : Unicoop ha donato 200mila mascherine agli studenti delle scuole superiori - Cronaca - - GessaMarta : RT @valy_s: @ElenaInvernizzi @ILupobianco Esattamente. Per non parlare della chiuse delle scuole, alle superiori per un anno. Ti contagi se… -