Scuola | Olimpiadi nazionali di Fisica | proclamati i vincitori

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è tenuta, online, nei primi giorni d maggio la cerimonia di premiazione degli studentidelle XXXVdi. I partecipanti sono stati 61. Dieci sono stati iassoluti. Le studentesse e gli studenti partecipanti – per questa edizione delle– sono stati circa 25.000, provenienti da 580 scuole di tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero. Per saperne di più consultare il Comunicato del Miur cliccando qui

Uno studente del liceo Banzi di Lecce si è aggiudicato il secondo posto durante le Olimpiadi di Fisica Nazionali. A darne la notizia la scuola del ragazzo, che si è portato a casa la medaglia d'argento in quella che è una delle competizioni più rinomate tra gli studenti delle scuole superiori.