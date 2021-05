Scuola d’estate e valutazione studenti: il Ministero suggerisce l’insegnamento personalizzato e compensativo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da giugno a settembre attività di rinforzo e recupero socialità: è questo il programma per il piano estate 2021. In totale oltre 500milioni di euro, di cui 320 dal Pon e per il quale è possibile partecipare entro il 21 maggio. Ma come valutare gli studenti che parteciperanno alle attività estive, in considerazione del difficile anno scolastico che volge al termine? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da giugno a settembre attività di rinforzo e recupero socialità: è questo il programma per il piano estate 2021. In totale oltre 500milioni di euro, di cui 320 dal Pon e per il quale è possibile partecipare entro il 21 maggio. Ma come valutare gliche parteciperanno alle attività estive, in considerazione del difficile anno scolastico che volge al termine? L'articolo .

