Scuola d'estate, ANP: "Surplus di lavoro. Prolungare i contratti dei supplenti delle segreterie e aumentare risorse economiche"

Questa mattina il Presidente dell'ANP, Antonello Giannelli, ha incontrato il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi per discutere del Piano Scuola Estate 2021 e per rappresentargli le problematiche evidenziate dai dirigenti scolastici.

ProDocente : Scuola d’estate, ANP: “Surplus di lavoro. Prolungare i contratti dei supplenti delle segreterie e aumentare risorse… - AlanElettronico : Bianchi pensa alla scuola del futuro. E le parole sono sempre le stesse: competitività, competenza, orientamento, r… - IlFattoNisseno : Caltanissetta, chi andrà a scuola d’estate? - Peter_0T : Leggendo i commenti di chi sarebbe d'accordo con l'apertura delle scuole in estate mi sono reso conto che sta gente… - paoloigna1 : Leggere bene i documenti e i PON per non prendere abbagli e colpi di sole...Il miraggio della scuola d'estate -

