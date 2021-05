Scozia | Johnson | nuovo referendum sull’indipendenza “scriteriato e irresponsabile”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il premier britannico Borisha dichiarato che unbis sulla secessione dellasarebbe “” ora che la Gran Bretagna della Brexit ha bisogno di unità per vincere la sfida del post Covid.ha così replicato all’ultimo appello della leader indipendentista dell’Snp Nicola Sturgeon in vista del voto per il rinnovo del Parlamento scozzese, il più importante nella tornata amministrativa di domani nel Regno Unito. Il rilancio dell’economia e dell’occupazione sono “le vere priorità” della gente, ha aggiunto il premier britannico ricordando il no all’indipendenza arrivato “solo pochi anni fa” neldel 2014.