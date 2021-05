“Scoperto sul luogo dell’incidente”. Luana D’Orazio, gli accertamenti dopo la morte della 22enne (Di mercoledì 5 maggio 2021) morte di Luana D’Orazio, secondo i pm sarebbe stata rimossa una grata protettiva. dopo le parole del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai che ha definito la morte della 22enne come una “una tragedia che colpisce tutta la comunità”, la Procura ha aperto un fascicolo. Indagini in corso sulla titolare dell’azienda e l’addetto alla manutenzione del macchinario, mentre si farebbe avanti l’ipotesi di omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Muore intrappolata in un macchinario per tessere i tessuti, mentre lavorava in una fabbrica tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. La giovane donna di appena 22 anni lascia anche una figlia, di 5 anni, e mentre familiari, amici e colleghi ne piangono la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)di, secondo i pm sarebbe stata rimossa una grata protettiva.le parole del sindaco di Montemurlo, Simone Calamai che ha definito lacome una “una tragedia che colpisce tutta la comunità”, la Procura ha aperto un fascicolo. Indagini in corso sulla titolare dell’azienda e l’addetto alla manutenzione del macchinario, mentre si farebbe avanti l’ipotesi di omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Muore intrappolata in un macchinario per tessere i tessuti, mentre lavorava in una fabbrica tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. La giovane donna di appena 22 anni lascia anche una figlia, di 5 anni, e mentre familiari, amici e colleghi ne piangono la ...

sacarveralex : e se succede qualcosa di eclatante ne parlo con lei. non ho un disturbo alimentare. sono tranquillo sul cibo. ancor… - AndreaSeddaiu : @matteorenzi @ilriformista la cosa singolare è che si discute sulle modalità con le quali si è scoperto il fatto è non sul fatto stesso - Newsinunclick : Zero. Proprio zero euro di tasse di imposta sul reddito versate in Europa nel 2020 A fronte di 44 miliardi di prove… - soniabetz1 : @Pres_Casellati nonostante sia stato scoperto il suo abuso sul volo di Stato per scopi personali, continua imperter… - pierfaviz : RT @Juventina962: Alla fine si è scoperto che Paratici sul campo ci poteva stare perché è un tesserato. Sipario per sky che non sa neanche… -