Schiacciato da una fresa | muore operaio di 49 anni a Busto Arsizio Nuovo incidente mortale sul lavoro

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova tragedia sulquesta mattina: un, intorno alle 9.40 del mattino, è rimastoda uanindustriale, all’interno di una fabbrica di, in provincia di Varese. Intervenuti i soccorsi, l’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Poco più tardi la notizia della morte.da una: mortoÈ morto l’di 49che questa mattina era rimastoda unaindustriale, mentre stava lavorando all’interno di una fabbrica di. Il 49enne era stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Legnano, ed era in gravi condizioni. I medici ...

Ultime Notizie dalla rete : Schiacciato una

Si chiamava Christian Martinelli, l'operaio di 49 anni morto in una fabbrica di Busto Arsizio, in provincia di Varese ... Un operaio di 49 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro a Busto Arsizio: è schiacciato da una grande fresa industriale.