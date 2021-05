Scandalo tamponi in Indonesia (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Scandalo tamponi anti-Covid all’aeroporto di Medan in Indonesia, dove si è scoperto che i test nasali venivano riutilizzati. Una evidenza che ha portato all’arresto di cinque dipendenti della casa farmaceutica Kimia Farma, che ha provveduto al loro licenziamento. Sarebbero circa 9mila i viaggiatori sottoposti ai controlli con bastoncini riutilizzati. I test antigienici con il riuso dei kit sono iniziati a dicembre scorso. La frode avrebbe reso 124mila euro. L’episodio reiterato ha fatto innalzare il livello di attenzione a livello iInternazionale e il governo Indonesiano ha avviato una verifica sui sistemi di controllo per garantire la correttezza delle procedure introdotte per ammettere le persone a bordo dei voli. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –anti-Covid all’aeroporto di Medan in, dove si è scoperto che i test nasali venivano riutilizzati. Una evidenza che ha portato all’arresto di cinque dipendenti della casa farmaceutica Kimia Farma, che ha provveduto al loro licenziamento. Sarebbero circa 9mila i viaggiatori sottoposti ai controlli con bastoncini riutilizzati. I test antigienici con il riuso dei kit sono iniziati a dicembre scorso. La frode avrebbe reso 124mila euro. L’episodio reiterato ha fatto innalzare il livello di attenzione a livello iInternazionale e il governono ha avviato una verifica sui sistemi di controllo per garantire la correttezza delle procedure introdotte per ammettere le persone a bordo dei voli.

