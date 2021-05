Sassuolo | le parole di Caputo | “Come una famiglia grazie a De Zerbi Nazionale? Quanta emozione”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ai microfoni di Rivista Undici, una lunga intervista a Francesco, bomber del. Proprio in merito alla squadra neroverde, per“èfosse una, che si diverte in campoal lavoro di De”. Sul tecnico bresciano poi: “Lui ha un’idea di calcio che è di pochi, e il bello è che insiste con quest’idea. Ci sono allenatori che alle prime difficoltà cambiano. Lui invece no, è un martello lo vedo in un top club e pure bene. Del mister ne sentiremo parlare tanto”. Infine una battuta sulla, oltre che sull’amore dei tifosi: ” L’della prima convocazione inè stata unica. Ero il ragazzo più felice del mondo. Piangevoun bambino, era davvero ...

Ore 14.00 - Le parole di Caputo - L'attaccante del Sassuolo ha parlato a 360° di De Zerbi e della sua carriera. Ore 13.30 - Cinque rinnovi in ... Le sue parole. ARRIVO IN SERIE A - "Sinceramente speravo di arrivare in serie A. Ai tempi dell'Entella ho avuto ..." Ai microfoni di Rivista Undici, una lunga intervista a Francesco Caputo, bomber del Sassuolo. Proprio in merito alla squadra neroverde, per Caputo "è come fosse una famiglia"