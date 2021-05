Sassuolo | Caputo rivela | “De Zerbi rivoluzionario | che emozione in azzurro! Ho un sogno”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilnel cassetto di Francesco "Ciccio".Il centravanti deldopo la stagione esaltante vissuta nel 2019/20 ha subito una piccola frenata a causa dello stop causato dal contagio da Covid 19. L'attaccante neroverde, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni della rivista Undici, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Sinceramente speravo di arrivare in serie A. Ai tempi dell’Entella ho avuto qualche occasione, con Crotone e Pescara. Ma non erano squadre dove sarei stato importante, che puntavano fortemente su di me. Quindi ho deciso di rimanere in Liguria. E poi mi dissi: ‘o trovo una squadra in A, o trovo una squadra che mi porta in Serie A’. Ed è andata così con l’Empoli. Più faccio gol più ne voglio fare. Non mi accontento mai. L’anno scorso ne ho fatto 21, l’obiettivo è migliorare. E inseguire il ...

La Nazionale ha premiato ilcon quattro convocazioni, faccio i complimenti anche ae Ferrari perché se sono arrivati fin lì è perché se lo meritano'. Su De Zerbi : 'Il mister è malato ...Ai microfoni di Rivista Undici, una lunga intervista a Francesco, bomber del. Proprio in merito alla squadra neroverde, per'è come fosse una famiglia, che si diverte in campo grazie al lavoro di De Zerbi' . Sul tecnico bresciano poi: 'Lui ...L'attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato a Rivista Undici in una lunga intervista dove ha espresso anche la sua opinione su Roberto De Zerbi. Queste le sue dichiarazioni: "Lui ha ...Ciccio Caputo è tornato. Per la prima volta dopo lo stop per infortunio in nazionale, oggi l’attaccante del Sassuolo si è allenato in gruppo. C’è lui nella foto scelta dal club come copertina dopo l’a ...