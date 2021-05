Sapete tutto della civiltà etrusca? Alberto Angela pensa proprio di no (Di mercoledì 5 maggio 2021) Siamo alla terza tappa delle quattro puntate che compongono la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, che si concluderà con un quinto episodio speciale sull’ambiente in compagnia di Piero Angela. Dopo la Roma dei Cesari e l’Inghilterra di Enrico VIII, oggi Alberto Angela ci porterà alla scoperta della civiltà etrusca. La puntata andrà in onda questa sera mercoledì 5 maggio alle 21.25, su Rai1 e ci porterà dalla vasta area archeologica di Vulci, alle necropoli di Tarquinia e Cerveteri, passando per il santuario di Pyrgi. Leggi anche › Piero Angela e una vita fondata sui “perché” e sulle proprie passioni. Che lo tengono vivo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Siamo alla terza tappa delle quattro puntate che compongono la nuova stagione di Ulisse, il piacerescoperta, che si concluderà con un quinto episodio speciale sull’ambiente in compagnia di Piero. Dopo la Roma dei Cesari e l’Inghilterra di Enrico VIII, oggici porterà alla scoperta. La puntata andrà in onda questa sera mercoledì 5 maggio alle 21.25, su Rai1 e ci porterà dalla vasta area archeologica di Vulci, alle necropoli di Tarquinia e Cerveteri, passando per il santuario di Pyrgi. Leggi anche › Pieroe una vita fondata sui “perché” e sulle proprie passioni. Che lo tengono vivo ...

