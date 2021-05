Santa Rita | albero cade in corso Sebastopoli e colpisce auto

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un grossoè crollato al suolo all’angolo trae via Tripoli in zona. Un incidente avvenuto nell’area a ridosso del mercato, per fortuna in un orario in cui non c’erano né bancarelle né passanti. Infatti, a venire coinvolta nel crollo è solo un’parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno provveduto a modificare la viabilità fino a che il grosso tronco non è stato rimosso. A causare la caduta il forte vento che ha interessato Torino in giornata. L'articolo proviene da Nuova Società.