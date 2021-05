Sangiovanni, ecco il video di "Lady" che conquista il pubblico su YouTube (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sangiovanni, quota indie nel talent Mediaset «Amici di Maria De Filippi», guadagna la seconda posizione tra i brani più cliccati su YouTube grazie al successo della sua «Lady». Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 maggio 2021), quota indie nel talent Mediaset «Amici di Maria De Filippi», guadagna la seconda posizione tra i brani più cliccati sugrazie al successo della sua «».

aboutastardust : RT @sangioegiugiu: ok, forse domani nel daytime vedremo scritto “la crisi di sangiovanni” ma voi vi ricordate vero? “la crisi di tommaso” “… - sangiussss : RT @sangioegiugiu: ok, forse domani nel daytime vedremo scritto “la crisi di sangiovanni” ma voi vi ricordate vero? “la crisi di tommaso” “… - PamelaGarofal17 : RT @sangioegiugiu: ok, forse domani nel daytime vedremo scritto “la crisi di sangiovanni” ma voi vi ricordate vero? “la crisi di tommaso” “… - Al3ssi48 : RT @sangioegiugiu: ok, forse domani nel daytime vedremo scritto “la crisi di sangiovanni” ma voi vi ricordate vero? “la crisi di tommaso” “… - llauuuu__ : RT @sangioegiugiu: ok, forse domani nel daytime vedremo scritto “la crisi di sangiovanni” ma voi vi ricordate vero? “la crisi di tommaso” “… -