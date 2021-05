San Marco dei Cavoti, l’ordinanza del Sindaco: scuole chiuse fino a data da destinarsi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – Ha appena firmato l’ordinanza, la n.66 del 5 maggio 2021, il Sindaco di San Marco dei Cavoti, Roberto Cocca, con la quale sospende le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio Comunale, dal 6 maggio fino a data da stabilirsi. La misura si è resa necessaria – si legge nell’ordinanza – a causa dello stato di criticità venutosi a creare, per i vari casi di accertata positività al Covid-19, nel Comune di San Marco dei Cavoti ed in attesa di ulteriori screening sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento; per i report quotidiani da parte dello stesso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandei(Bn) – Ha appena firmato, la n.66 del 5 maggio 2021, ildi Sandei, Roberto Cocca, con la quale sospende le attività didattiche in presenza per ledi ogni ordine e grado ricadenti nel territorio Comunale, dal 6 maggioda stabilirsi. La misura si è resa necessaria – si legge nel– a causa dello stato di criticità venutosi a creare, per i vari casi di accertata positività al Covid-19, nel Comune di Sandeied in attesa di ulteriori screening sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento; per i report quotidiani da parte dello stesso ...

