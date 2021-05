Samantha De Grenet smascherata in diretta sulla Orlando | lei ritratta | “Ok forse l’ho detto” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Misterofrase cheavrebbe rivolto a Stefania Un paio di settimane faDeha realizzato una lunga intervista per il magazine Mio e pare che abbia‘non so chi sia Stefania‘. Ovviamente questa frase ha scatenato una serie di polemiche sui vari social network e in particolare su Twitter. L'articolo proviene da KontroKultura.